Le Pana prend sa revanche sur l’Olympiakos, Evan Fournier retrouve des couleurs

En difficulté dans la défaite surprise de l’Olympiakos face au Bayern Munich vendredi en EuroLeague, Evan Fournier (1,98 m, 31 ans) se devait de réagir dimanche en championnat dans le choc face au Panathinaïkos. Transparent face aux allemands avec 4 points à 1 sur 7 aux tirs et un impact très limité sur le jeu (0 rebond, 0 passe décisive) la semaine dernière, l’international tricolore s’est montré plus incisif face au Pana en livrant 15 points (à 5 sur 16), 1 rebond, 6 passes décisives et 1 interception. Meilleur passeur de la rencontre et gratifié du plus gros temps de jeu des Reds (34 minutes), l’ancien du Magic d’Orlando a cette fois pesé sur le jeu de l’Olympiakos.

Une performance encourageante pour Fournier, hélas insuffisante pour renverser les hommes d’Ergin Attaman. Bien décidés à laver l’affront de la finale de SuperCoupe de Grèce, perdue sur le fil (85-86) le 29 septembre dernier, les Vert se sont appuyés sur leur traction arrière américaine Kendrick Nunn – Lorenzo Brown (43 points et 44 d’évaluation cumulée) pour l’emporter sans trembler (75-59 à la 35e, 78-71 score final). Impérial cette saison encore, avec notamment une 5e place à l’évaluation en EuroLeague (22,5), Mathias Lessort (2,06 m, 29 ans) a signé un match discret au regard de ses standards. Face à Moustapha Fall (7 points à 3/6 aux tirs, 4 rebonds et 2 passes décisives en 18 minutes), le médaillé d’argent aux Jeux de Paris avec les Bleus a signé 10 points à 5 sur 8 aux tirs, 4 rebonds et 2 passes décisives pour 11 d’évaluation, et quelques paniers bienvenus en fin de match pour tuer tout espoir de retour des hommes de Georgios Bartzokas.

Les Vert tenteront de poursuivre sur leur lancée ce mercredi 30 octobre face à Lyon-Villeurbanne alors qu’Olympiakos tentera de rebondir dès mardi face au Real Madrid pour le compte de la 6e journée de l’EuroLeague.