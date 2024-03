Evan Fournier, enfin un temps de jeu conséquent et un record de points cette saison !

Evan Fournier (1,99 m, 31 ans) a saisi sa chance au rebond pour signer son record de points cette saison. Abonné à un peu plus d’une quinzaine de minutes de jeu en moyenne depuis son arrivée à Detroit (17,2), l’enfant de Charenton n’avait dépassé qu’à trois reprises cette saison les 25 minutes de jeu (en 14 matchs).

Lors du 2e match d’un back-to-back face à Miami, le Français s’est vu octroyé son plus gros temps de jeu de la saison, avec 31 minutes. L’arrière français en a ainsi profité pour terminer meilleur marqueur de son équipe, avec 18 points à 6/14 de réussite aux tirs, tout en prenant 4 rebonds et en grattant 3 interceptions. En sortant du banc, il a coïncidé avec les bons passages de sa formation, terminant avec un plus/minus de +12. Malheureusement, cette embellie offensive n’a pas permis à son équipe de Motor City de l’emporter, battue par un shoot à 3-points au buzzer de l’intérieur du Heat de Miami Bam Adebayo (101-104).

