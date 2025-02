Evan Fournier et Moustapha Fall en finale de la Coupe de Grèce avec l’Olympiakos

L’Olympiakos Le Pirée et le Panathinaïkos Athènes se retrouveront en finale de la Coupe de Grèce après avoir remporté leurs demi-finales respectives sans trembler. L’affrontement tant attendu entre les deux clubs les plus titrés du pays promet une intense bataille pour le trophée.

L’Olympiakos en contrôle face au PAOK

Face au PAOK Salonique, l’Olympiakos a pris son temps avant de prendre le large. Menés 17-13 après le premier quart-temps, les hommes du Pirée ont réagi avec un cinglant 31-18 dans la deuxième période pour finalement s’imposer 94-75. Sasha Vezenkov a mené l’attaque des siens avec 21 points, bien épaulé par Shaq McKissic (18 points) et Giannoulis Larentzakis (16 points).

Evan Fournier (1,98 m, 32 ans), lui, a connu une prestation discrète avec 5 points, 1 rebond et 1 passe en 17 minutes, pour une évaluation de 0. De son côté, Moustapha Fall (2,18 m, 32 ans) a été plus influent dans le jeu intérieur avec 3 points, 5 rebonds et 2 passes en 21 minutes (évaluation de 9).

Le Panathinaïkos sans trembler contre Patras

Dans l’autre demi-finale, le Panathinaïkos Athènes a dominé Promitheas Patras sur le score de 91-73. Grâce à un Dinos Mitoglou en grande forme (17 points, 9 rebonds), le club athénien n’a jamais été inquiété. Weyen Gabriel (14 points, 7 rebonds) et Cedi Osman (13 points) ont également contribué au succès du Pana.

Jordan Walker a bien tenté de résister du côté de Promitheas Patras avec 23 points et 6 passes, mais l’écart de niveau entre les deux équipes était trop important.

Une finale explosive à venir

L’affiche de la finale opposera donc, comme souvent, l’Olympiakos et le Panathinaïkos. Ce « derby des éternels ennemis » promet une confrontation électrique ce dimanche soir. Les deux équipes se connaissent par cœur et cette finale sera l’occasion pour Evan Fournier et Moustapha Fall de décrocher un Trophée.