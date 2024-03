Evan Fournier limité à 5 minutes contre Toronto

Evan Fournier va-t-il pouvoir se relancer à Détroit ? Depuis son transfert chez les Pistons, l’international français joue. Mais de moins en moins.

Dans la nouvelle victoire de Détroit (la troisième en quatre matches) contre Toronto, Evan Fournier n’a joué que 5 minutes, soit son plus petit temps de jeu avec les Pistons. En difficulté avec son tir (7/25 à 3-points en mars), l’ancien joueur de Charenton, Nanterre et Poitiers a fini à 2 points à 1/3 (0/1 derrière l’arc), 1 rebond et 1 passe décisive. Après son premier passage en fin de premier quart-temps et début de deuxième, il n’est plus revenu en jeu. C’est à se demander si Monty Williams va continuer à le faire entrer en jeu lors des 17 dernières rencontres de la saison, alors que ses apparitions sur le terrain sont automatiquement critiquées par les fans sur les réseaux sociaux.

Dans les autres rencontres, aucun Français n’a joué. En effet, Rayan Rupert n’est pas entré en jeu avec Portland face à Atlanta (victoire 106-102).