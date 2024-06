Evan Fournier, le contrôle anti-dopage qui agace et la fin de l’aventure aux Detroit Pistons

Ce matin, Evan Fournier (2,01 m, 31 ans) a été tiré du lit tôt. Très tôt. Dès 5h55 du matin, pour satisfaire aux besoins d’un contrôle anti-dopage. « Et cela pendant la semaine la plus dure de la préparation : montre plus de respect à tes athlètes FIBA », a t-il twitté.

5:55am drug testing today. During the hardest week of training camp. Show more respect to your athletes @FIBA — Evan Fournier (@EvanFourmizz) June 29, 2024

En attendant de trouver le moyen de satisfaire aux exigences des contrôleurs, l’arrière francilien en a peut-être profité pour faire un tour sur X et découvrir que l’information que tout le monde supposait a été confirmée. Une nouvelle qui ouvre le champ des possibilités pour Evan Fournier (2,01 m, 31 ans). Arrivé aux Detroit Pistons dans un transfert en février dernier, il ne sera pas conservé par la franchise du Michigan la saison prochaine. Ces derniers avaient le choix de prolonger ou non son contrat d’une saison supplémentaire, avec une “team option” originellement négociée par les New-York Knicks, son ancienne équipe. Mais les Pistons étant en pleine reconstruction, ils ne pouvaient pas se permettre d’encaisser son salaire de 19 millions de dollars. Ils ont donc décidé de décliner cette option, selon l’insider des Pistons James L. Edwards III pour The Athletic. Fournier sera donc agent libre non-restreint à partir du 1er juillet, et pourra signer où il le veut.

Sources: The Pistons will not pick up Evan Fournier’s $19 million team option. The deadline for Fournier was tomorrow. Expected move. — James L. Edwards III (@JLEdwardsIII) June 28, 2024

Une longue carrière en NBA qui touche à sa fin ?

Actuellement avec l’équipe de France pour préparer les Jeux Olympiques – une compétition qui pourrait le relancer – Fournier doit avoir cette situation dans un coin de la tête. D’autant plus que les rumeurs fusent dernièrement, car un retour en Europe est possible pour le vétéran français. Avec 12 saisons en NBA, il fait déjà partie des plus longues carrières dans la ligue américaine. À peine 14% des joueurs dépassent les 10 ans dans la ligue selon le site de statistiques Gitnux. Sur les 60 joueurs draftés en même temps que le Français en 2012, seulement 9 étaient encore en NBA cette saison. Il a donc déjà réussi sa carrière outre-atlantique.

Celle-ci a encore une chance de se poursuivre, si une franchise est intéressée par ses qualités de scoring et surtout de shooting. Probablement dans un rôle de sortie de banc au minimum vétéran, vu que ses lacunes défensives l’empêchent de viser plus haut. Continuer sa carrière en NBA reste la priorité du natif de Charenton. S’il n’y parvient pas, de grosses écuries européennes sont déjà sur le dossier. Le mois dernier, le journaliste Matteo Andreani indiquait que l’Olympiakos (dont la ferveur avait marqué Fournier lors du Final Four de l’EuroLeague 2022) et l’ASVEL avaient montré leur intérêt pour lui. Ces derniers jours, les rumeurs ont ressurgi de l’ombre. On pourrait même imaginer que le Paris Basketball, néophyte en EuroLeague, pourrait être tenté d’en faire l’une des têtes de gondole de son projet, lui l’enfant de Charenton.