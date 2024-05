Evan Fournier peut-il vraiment revenir en Europe ?

En manque de responsabilités en NBA depuis deux saisons, Evan Fournier (2,01 m, 31 ans) pourrait envisager un retour en Europe si aucune offre avec un projet sérieux venait à lui être formulée. Selon le journaliste italien Matteo Andreani, Tony Parker aurait pris contact avec lui, et l’Olympiakos suivrait de près cette piste.

Evan Fournier is considering coming back to Europe.

Asvel Villeurbanne wants him, President Parker already contacted him.

Olympiacos Piraeus is also following his case.#Basketball #Baloncesto #EuroLeague #Transfers #Asvel #ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ #NBA #Olympiacoshttps://t.co/QcesJdGCrr pic.twitter.com/fGZRc1hhrl

— Matteo Andreani (@matty_vanpersie) May 27, 2024