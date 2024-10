Evan Fournier réussit sa première à domicile avec l’Olympiakos, Moustapha Fall de retour

Le voilà, le premier match référence d’Evan Fournier avec l’Olympiakos. Il aura fallu attendre le 5e match officiel, le second en EuroLeague, pour voir l’international tricolore être un acteur majeur d’une victoire du club du Pirée. Grâce à la jolie prestation offensive (15 points à 4/8 à 2-points et 1/3 à 3-points), sa formation l’a emportée contre le Zalgiris Kaunas (74-68).

🤩🇫🇷 Evan Fournier régale pour sa première à la maison sous le maillot de l'Olympiacos !@Olympiacos_BC x @EuroLeague #SKWEEKLive pic.twitter.com/EIVSsh5D5J — SKWEEK (@skweektv) October 11, 2024

Une première à domicile « très excitante » pour Evan Fournier

Après un énorme premier quart-temps (21-6), l’Olympiakos a fait la course en tête pendant un long moment. Mais les Lituaniens, notamment avec l’aide de Sylvain Francisco (13 points à 3/11 aux tirs, et 6 passes décisives pour 1 ballon perdu), ont donné quelques sueurs froides aux Grecs en revenant à deux points à 1’30 de la fin de la partie (67-65). Mais l’Olympiakos a resserré sa défense sur la fin pour conclure l’affaire aux lancers francs.

Pour sa première au stade de la Paix, Evan Fournier a certainement gagné encore un peu plus le coeur des fans. Plus gros temps de jeu de son équipe devant Sasha Venzekov (17 points et 11 rebonds), le Français a inscrit le premier panier de la partie sur un tir en suspension en se retournant. Il a également su provoquer des fautes pour se rendre sur la ligne des lancers francs. Au-delà d’un tir à 3-points distance NBA, l’enfant de Charenton a marqué sur des situations sans ballon, sur transition, après un cut ou sur rebond offensif. À son scoring, Evan Fournier a ajouté 5 passes décisives, 2 interceptions et 1 contre.

« Ce premier match à la maison, c’était très excitant, confiait Evan Fournier après la partie. […] Ce n’est pas facile d’arriver dans une équipe qui joue ensemble depuis plusieurs années. J’essaie de voir comment je peux le plus aider. Je suis un joueur agressif par nature. J’essaie juste de faire de mon mieux, de défendre, d’être un leader vocal. »

L’ancien joueur du Magic d’Orlando n’était pas le seul Français à observer à l’Olympiakos. En effet, Moustapha Fall a fait ses premiers pas cette saison avec le club du Pirée. Le géant a joué 6 minutes pour 2 points à 1/1 au tir et 1 passe décisive pour 2 ballons perdus.