Fabien Causeur plus fort qu’Isaïa Cordinier dans le derby italien, record de la saison pour Beaubois

Fabien Causeur a bien choisi son moment pour réaliser son meilleur match avec l’Olimpia Milan depuis son arrivée cet été. Lors du derby italien face à la Virtus Bologne, le Français a été essentiel dans la victoire de son équipe ce jeudi 31 octobre en EuroLeague (99-90).

Le réveil de Fabien Causeur… avant de retrouver le Real Madrid

Jusque-là cantonné à l’EuroLeague avec Milan (moins de 3 points de moyenne en 5 matchs), gêné par son dos il y a quelques jours, Fabien Causeur (1,96 m, 37 ans) a démontré contre Bologne qu’il pouvait encore rendre de fiers services au scoring. Son bon début de match, en inscrivant ses 4 premiers tirs, a dû inciter son entraîneur Ettore Messina a le laisser sur le parquet plus que de coutume (22 minutes). Le Breton a également été emporté en fin de partie, inscrivant notamment un tir à 3-points dans les deux dernières minutes de jeu pour empêcher un éventuel retour des Bolognais. « Je suis très content, souriait Fabien Causeur en sortie de match. « C’était un mois dur pour nous, avec des défaites difficiles. On est resté ensemble aujourd’hui, on a mis de gros tirs ».

Au final, Fabien Causeur termine avec 18 points inscrits à 6/9 aux tirs, avec 6 rebonds et 3 passes décisives pour un seul ballon perdu. Son compatriote Isaïa Cordinier s’est lui aussi démené pour la Virtus, en vain, marquant 9 points et réalisant 5 passes décisives en 35 minutes de jeu. Un joli sursaut pour le gaucher avant de retrouver… le Real Madrid, l’ancienne formation avec qui il a tant gagné, lors de la prochaine journée.

Jaylen Hoard en mission défensive sur Facundo Campazzo, Rodrigue Beaubois adroit à 3-points

Un record de la saison, c’est également ce qu’a connu Rodrigue Beaubois lors de la victoire de l’Anadolu Efes chez l’Alba Berlin. Adroit, le Gualoupéen a ainsi pu compiler 14 points en shootant notamment à 4/6 à 3-points en 18 minutes de jeu. Dans une partie que le club stambouliote a très rapidement dominé en Allemagne, Vincent Poirier a lui joué 16 minutes pour 3 points (1/3 aux tirs), 3 rebonds, 3 contres et 2 ballons perdus.

Enfin, sale semaine en EuroLeague pour le Real Madrid, battu au buzzer contre le Maccabi Tel-Aviv (79-78) après sa défaite quelques jours plus tôt chez l’Olympiakos. Le tube de l’automne Saben Lee (19 points), ancien coéquipier d’Hugo Besson à Manisa, a encore frappé ! L’ancien joueur NBA a donné la victoire à son équipe d’un gros tir au buzzer. Comme Evan Fournier avec le club du Pirée, Jaylen Hoard (8 points et 8 rebonds en 33 minutes de jeu) a également été envoyé en mission défensive sur le meneur argentin Facundo Campazzo (16 points à 6/12 aux tirs).