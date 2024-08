Félix De Almeida et Sublime Gbiegba obtiennent un contrat stagiaire au Champagne Basket

Le Champagne Basket confirme deux jeunes joueurs de 19 ans afin de compléter son groupe Espoirs pour 2024/25, qui vient notamment de perdre son meneur gestionnaire et meilleur passeur du championnat Timothée Dubois. Le club de Châlons-Reims a annoncé les deux signatures ce vendredi 2 août sur ses réseaux sociaux. Ces deux joueurs vont signer un contrat stagiaire, habituel pour les jeunes joueurs en formation. Ils seront « des éléments majeurs du groupe espoir » dirigé par Luc Cluysen, tout en étant « régulièrement » invités à « compléter le groupe professionnel » selon les mots du club dans son communiqué.

Deux profils différents

D’un côté, Félix De Almeida (1,97 m, 19 ans), qui sort de trois années de formation à l’ASVEL. À l’inter-saison 2023, il était déjà censé rejoindre le Champagne Basket, mais en avait été empêché par une rupture des ligaments croisés du genou contractée avec l’équipe de France U18 de basket 3×3. Le jeune ailier a en effet participé au Festival Olympiques de la Jeunesse Européenne en juillet 2023. Il y a décroché la médaille de bronze avec les Bleuets. Cette longue blessure l’a empêché de jouer le moindre match lors de la saison 2023/24. Même s’il a pu s’entraîner et poursuivre sa rééducation dans les installations du club marnais. Aujourd’hui, le revoilà « prêt et ultra-motivé » à retrouver les parquets. Lors de la saison 2022/23, il compilait 8,7 points à 47,8% de réussite aux tirs (dont 32,4% à 3-points), 3,0 rebonds et 1,3 passe décisive en 23 minutes avec les Espoirs de l’ASVEL.

De l’autre côté, Sublime Gbiegba (2,03 m, 19 ans), qui était déjà dans l’effectif espoir de Châlons-Reims cette saison, où il a obtenu des statistiques moyennes de 12,5 points à 55,8% de réussite aux tirs (dont 23,8% à 3-points), 8,0 rebonds, 2,0 passes décisives et 1,1 interception en 29 minutes. Il avait notamment réussi huit double-double cette saison, dont un énorme de 22 points et 19 rebonds dans une victoire contre Denain. Joueur majeur de la rotation, l’intérieur se voit récompensé par un contrat stagiaire. De quoi conclure une formation de plusieurs années dans plusieurs clubs comme la JL Bourg et le Boulazac Basket Dordogne en U18, ou encore le CCT Avenir Toulouse Basket en U15.