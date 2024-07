Nancy s’accapare le meilleur passeur des Espoirs Pro B, Timothée Dubois

Le meilleur passeur des Espoirs Pro B devrait grimper d’une division. Avec 7,8 passes décisives de moyenne (en plus de 11,4 points à 37,1% aux tirs, 3,4 rebonds et 1,7 interception), Timothée Dubois (1,79 m, 18 ans) était de loin le meilleur meneur gestionnaire du championnat avec le Champagne Basket. Le deuxième dans cette catégorie, l’Espoir de Fos-sur-Mer Djibril Diawara n’était qu’à 6,1 unités. De plus, Dubois comptait moins de ballons perdus (3,2) que Diawara (3,8). Ces qualités auraient donc convaincu le SLUC de l’attirer en première division, après six saisons passées à Châlons-Reims, en grimpant tous les échelons.

C’est l’agence du jeune joueur qui a annoncé sa signature pour deux ans sur Twitter/X ce dimanche 28 juillet. Le club lorrain n’a pas encore confirmé. Selon les informations de Tribune 47, Dubois signerait un contrat stagiaire à Nancy, en jouant avec les Espoirs tout en accompagnant quotidiennement le groupe professionnel. Il rejoindrait alors le groupe d’Espoirs qui a remporté le championnat de France cette année, avant de s’incliner en demi-finale du Trophée du Futur. Avec pour but d’être intégré avec les professionnels dans quelques années ?

CMA Sport athlete Timothée DUBOIS joins @SLUCbasketNancy for the next 2 seasons.

After 6 full seasons with @ChampBasketOff, including a French Espoirs Pro B title & final season in which Tim' finished as the league's best passer, it's time for him to move on to a new chapter ! pic.twitter.com/Pdxobi5OJk

— QRA (@quentinn_r_a) July 28, 2024