Fenerbahçe s’offre les services de Bonzie Colson

Après deux saisons plutôt aboutie avec le Maccabi Tel-Aviv, Bonzie Colson (1,98 m, 28 ans) pose ses valises à Istanbul. L’ancien joueur de Strasbourg rejoint le Fenerbahçe.

L’ailier américain revient en Turquie. Bloqué deux années de suite à une victoire du Finaal Four (3-2 par Monaco en 2023 et 3-2 par le Panathinaïkos cette saison), Bonzie Colson veut passer un cap en EuroLeague. Le Fener’ offre à l’ailier la possibilité de participer au Final Four. En effet, les Turcs se sont montrés compétitifs cette saison. Tombeurs de Monaco en quart, les joueurs de Saras Jasikevicius sont repartis de Berlin avec la quatrième place avant de remporter le titre de champion de Turquie. Malgré le départ de Nick Calathes, de Nate Sestina et le retour potentiel retour de Tyler Dorsey à l’Olympiakos, le club stambouliote entend bien rester compétitif. A son poste Bonzie Colson est peut être l’un des meilleurs ailiers de l’EuroLeague. L’ancien MVP de Jeep ELITE et de BCL a tourné à 12,6 points à 38,9 % à 3-points et 5,3 rebonds en 28 minutes de moyenne.

Et puisqu’une bonne nouvelle ne s’annonce jamais seule, Bonzie Colson pourrait retrouver Wade Baldwin. En effet, les départs anticipés sur les postes arrières forcent la direction à recruter. Et l’Américain est lui aussi sur la liste. Le duo infernal du Maccabi Tel-Aviv pourrait bien être réuni sous les couleurs du Fener’ à la rentrée prochaine.