Fin de parcours pour Kezza Giffa et High Point, éliminés dès leur entrée en lice par Purdue

L’aventure NCAA de Kezza Giffa (1,84 m, 22 ans) s’est probablement terminée ce jeudi à Providence. Pour sa première apparition dans le tournoi final NCAA, High Point n’a pas fait le poids face à Purdue, une équipe expérimentée et physique qui a contrôlé la rencontre pour s’imposer 75 à 63. Le Français a été discret, dans un match où l’écart s’est creusé en seconde période.

Titulaire, Kezza Giffa a pourtant lancé les débats avec un tir à 3-points pour ouvrir le score. Mais la suite a été plus calme pour le senior tricolore, qui a terminé avec 8 points (à 3/7 aux tirs, dont 1/3 à 3-points), 3 rebonds et 3 passes décisives en 27 minutes. Si ce match était probablement son dernier sous le maillot de High Point, il restera comme un symbole de la belle saison des Panthers.

High Point vs Purdue gets cooking right after tip-off with back-to-back triples 👌#MarchMadness pic.twitter.com/fUkPu7pkkY

— NCAA March Madness (@MarchMadnessMBB) March 20, 2025