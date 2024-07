Fin du bras de fer entre Petit Niang et Orléans : un accord de séparation trouvé

Recrue sensation de l’été 2023, plus gros salaire de Pro B, Petit Niang (2,09 m, 30 ans) fut finalement une vraie déception à Orléans. Trop de blessures, et des performances qui n’étaient ni en adéquation avec son statut, ni avec ses émoluments. Par conséquent, avec un changement de coach (Lamine Kebe en lieu et place de Germain Castano), l’OLB a fini par le mettre sur la touche en vue de la saison 2024/25, privilégiant l’option Nathan Kuta.

Problème, le Sénégalais disposait encore d’un an de contrat et avait clairement annoncé ne pas vouloir y renoncer. Dans l’intérêt de tout le monde, un accord de fin de collaboration a pourtant été trouvé ce jeudi. L’OLB se déleste à la fois d’un gros salaire (certainement contre une compensation financière) et d’un indésirable, tandis que l’ancien intérieur de Tenerife aura la possibilité de rebondir ailleurs, dans un club où il ne sera pas considéré comme sparring-partner.