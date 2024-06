Petit Niang part au bras de fer avec Orléans

L’an dernier, il était arrivé à Orléans, avec les égards réservés à une recrue de son rang. Soit des émoluments importantes et des attentes toutes aussi élevées, lui la signature surprise, qui sortait d’une saison à 13,6 d’évaluation en… Liga Endesa. Germain Castano devait d’ailleurs se pincer d’avoir réussi à le convaincre de venir en Pro B alors que Gran Canaria lui avait transmis une proposition et que plusieurs équipes de Betclic ÉLITE (Paris, Limoges, Strasbourg) étaient également sur les rangs.

Onze mois plus tard, l’OLB a déchanté. Entre blessures récurrentes et performance en demi-teinte (9,1 points à 66% et 5,3 rebonds en 22 matchs), le plus gros salaire du championnat, Petit Niang (2,09 m, 30 ans), a aussi été l’un des flops de la saison de Pro B. Problème : le pivot sénégalais dispose encore d’un an de contrat dans le Loiret.

Un statut de partenaire d’entraînement pour le plus gros salaire de Pro B ?

Pendant de longues semaines, le nouveau coach Lamine Kebe l’a compté dans son futur effectif, attendant le dénouement des négociations pour une séparation anticipée. Mais le feu vert contractuel n’est jamais venu… Alors l’Orléans Loiret Basket a décidé de changer son fusil d’épaule. L’international néerlandais Nathan Kuta a débarqué pour tenir le poste 5, une manière claire de pousser Niang vers la sortie. Sauf que l’ancien intérieur de Grenade ne l’entend pas de cette oreille, bien décidé à honorer son engagement jusqu’au bout. « J’ai décidé de rester parce qu’on n’a pas trouvé de consensus avec le club », a-t-il expliqué à La République du Centre. « Vu ce qu’ils ont fait, je reste l’année prochaine. Ça ne me dérange pas qu’on soit trois pivots. »

S’il reste, Petit Niang touchera bien l’intégralité de son salaire, en vertu du droit du travail. Mais il ne devrait pas jouer, puisque l’OLB n’a pas l’intention de le qualifier. « Il ne sera qu’un partenaire d’entraînement », indique le président Olivier Rouet à La Rep’, bien décidé à faire comprendre à son joueur que ce n’est dans l’intérêt de personne de voir la situation s’enliser…