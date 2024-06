Flavien Batiot et Quentin Van De Casteele rejoignent Yoann Cabioc’h sur le banc de l’ASVEL Féminin

Après une saison 2023-2024 très compliquée, l’ASVEL Féminin repart pour une saison avec un effectif et un staff renouvelé. La prise de poste de Yoann Cabioc’h étant actée, le nouveau technicien du club de Lyon a choisi de se renforcer avec les arrivées Flavien Batiot et Quentin Van De Casteele.

Flavien Batiot occupera le rôle d’assistant-coach. Le Nantais a longtemps travaillé à Montpellier, à Castelnau (NM3), au Pôle Espoirs et au centre de formation du BLMA. Sur la saison écoulée, il était l’assistant-coach de Laurent Mopsus au Stade Toulousain (NM1).

« Je suis très heureux d’accueillir Flavien en tant que Player développent coach, annonce Yoann Cabioc’h. Son expérience dans différents environnements féminins et masculins, jeunes et seniors, clubs et fédéral lui ont permis de développer beaucoup de compétences. Il les mettra à profit en gérant la grande majorité du travail individuel avec les joueuses, sur le terrain mais aussi avec de la vidéo. Il m’aidera également au niveau collectif. Flavien est un travailleur acharné, rempli des valeurs humaines que je recherche pour le groupe. »

Quant à et Quentin Van De Casteele, il sera analyste vidéo et data. Âgé de 26 ans, il travaillait dans l’ancien club de Yoann Cabioc’h, l’USLG Cherbourg-en-Cotentin (LF2).

«C’est avec un grand plaisir que j’intègre Quentin dans le staff puisque nous avons déjà eu l’occasion de travailler ensemble par le passé. Il nous rejoint en tant qu’ analyste data et vidéo. Diplômé d’un Master en analyse de la performance et ancien basketteur, il aura en charge le traitement des données statistiques et vidéo qui sont aujourd’hui de plus en plus importantes dans notre sport, ainsi que le repérage des adversaires. Humainement, Quentin s’intégrera sans problème au groupe car c’est un gros bosseur rempli d’humilité.»