Yoann Cabioc’h, le choix de « la continuité » pour l’ASVEL Féminin

L’ASVEL Féminin a fait le choix de « la continuité » en choisissant Yoann Cabioc’h pour prendre en main l’équipe professionnelle à partir de la saison 2024/2025. Actuel assistant, le technicien de 35 ans prendra ainsi la relève de l’entraîneur David Gautier, non conservé à l’issue de cette saison 2023-2024. La présidente déléguée, Marie-Sophie Obama, explique ce choix sur le site officiel du club rhodanien.

« Le choix de Yoann, c’est le choix de la continuité d’une part, mais aussi la volonté de s’appuyer sur une réelle expérience : ce qu’il a vécu en WNBA, sa maîtrise du réseau du basket américain et ses connaissances vont nous ouvrir des perspectives pour des recrutements malins et audacieux à l’avenir, souligne Marie-Sophie Obama. Le timing est le bon pour lui comme pour le club : Yoann a cette soif de découvrir le coaching de haut-niveau, de mettre en application sa vision, une vision qu’il nous a exposée et qui nous séduit vraiment. »

Entraîneur-adjoint de David Gautier depuis 2022, Yoann Cabioc’h possède en effet une solide expérience à l’échelle de la WNBA, notamment avec le Chicago Sky. Dans l’Hexagone, il a également évolué dans le monde du basket féminin, successivement au C.O. Pacé, Trégueux BCA, à l’US Le Poinçonnet et à La Glacerie. Non-détenteur du Diplôme d’Entraîneur Professionnel (DEPB), permettant de coacher en LFB, le technicien a demandé une validation des acquis de l’expérience (VAE).

En attendant, l’ASVEL Féminin va tenter de terminer au mieux une saison compliquée, notamment entachée par les blessures. Les coéquipières d’Alexia Chery affronteront Basket Landes en quarts de finale des playoffs de LFB à partir de la mi-avril. Les dirigeants lyonnais préparent cependant déjà l’avenir, avec une forte baisse de budget à prévoir dès la saison prochaine.

« Cette année est difficile et elle est propice à une remise en question et aux enseignements que nous en tirerons. Pour l’heure, nous sommes qualifiés pour les quarts de finale des playoffs LFB et nos réflexions restent toujours orientées vers l’ambition qui est la nôtre. Cette saison doit nous permettre d’être encore plus forts demain. »