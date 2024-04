Yoann Cabioc’h, futur coach de l’ASVEL Féminin

Yoann Cabioc’h a été choisi par l’ASVEL Féminin pour prendre la suite de David Gautier à la tête de son équipe professionnelle. Son projet a séduit les dirigeants lyonnais.

Développement à venir.

« Le choix de Yoann, c’est le choix de la continuité d’une part, mais aussi la volonté de s’appuyer sur une réelle expérience : ce qu’il a vécu en WNBA, sa maîtrise du réseau du basket américain et ses connaissances vont nous ouvrir des perspectives pour des recrutements malins et audacieux à l’avenir, Marie-Sophie Obama, présidente déléguée de l’ASVEL Féminin. Le timing est le bon pour lui comme pour le club : Yoann a cette soif de découvrir le coaching de haut-niveau, de mettre en application sa vision, une vision qu’il nous a exposée et qui nous séduit vraiment. Et nous, nous défendons nos valeurs : authenticité, partage et audace. Yoann coche toutes ces cases. »