Fos : Illya Sydorov remplace Jamar Diggs, quatre ans de contrat pour Willan Marie-Anais

Après l’ère Jamar Diggs (2020/24, avec un petit crochet par l’ASA en 2022/23), Fos-Provence va rajeunir sa mène. Non renouvelé par le club sudiste, le capitaine américain a été remplacé par une signature intrigante : Illya Sydorov (1,86 m, 27 ans), international ukrainien, vu à l’EuroBasket 2022 avec sa sélection.

Vrai joueur d’EuroCup (6,7 points à 34%, 1,7 rebonds et 2,2 passes décisives), où il a échoué en quart de finale contre la JL Bourg, il évoluait à Prometey depuis quatre saisons, ce qui lui a permis de garnir son palmarès de deux titres de champion d’Ukraine et deux titres de champion de Lettonie-Estonie (puisque l’équipe était en exil à Riga depuis le début de la guerre). Recommandé par son ex-coéquipier D.J. Stephens à Rémi Giuitta, le natif de Kharkiv a consenti à un vrai effort financier afin de rejoindre la Pro B, lui qui n’a très qu’une très courte expérience à l’étranger (5 matchs en République tchèque en 2022), si l’on exclut les deux dernières années avec Prometey. Son nom avait déjà surgi dans l’actualité française en décembre 2022 lorsqu’il avait participé à une conférence de presse en compagnie de Julien Desbottes, président de la JL Bourg, pour faire la promotion d’une campagne de soutien du club bressan envers l’Ukraine.

Parallèlement, Fos-Provence est parvenu au bout des négociations avec Willan Marie-Anais (2,03 m, 19 ans). Le MVP du championnat Espoirs Pro B s’est engagé pour le long terme avec son club formateur, avec un premier contrat professionnel qui court jusqu’en 2028. Pour la grande satisfaction de Rémi Giuitta. « Je suis très heureux de pouvoir signer Willan comme joueur pro sur du long terme, sachant qu’il est en avance d’une année puisqu’il lui restait encore une saison en espoir. Mais compte tenu de son évolution rapide, de son état d’esprit et ce qu’il a prouvé cette année, aussi bien avant qu’il ne se blesse en début de saison, que sur la fin, dans des moments en plus très difficiles pour le club, il a démontré qu’il était prêt. Bien entendu, on va compter sur lui à l’avenir. »

L’effectif de Fos-Provence version 2024/25 :