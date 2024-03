Fos-sur-Mer vainqueur de Saint-Chamond pour sa 3e sortie à Marseille

La pause internationale n’a visiblement pas brisé le bel élan de Fos-sur-Mer, vainqueur ce samedi soir à Marseille de Saint-Chamond (86-78). Vainqueurs de trois de leurs quatre derniers matchs de Pro B avant la réception du SCBVG, les BYers poursuivent ainsi sur leur lancée, en décrochant une 6e victoire cette saison. Ils ne sont plus qu’à une longueur d’Évreux, première équipe non relégable.

Fos-sur-Mer s’est mis à enchaîner les 3-points à Marseille

La 3e sortie de la saison au palais des sports de Marseille (après Vichy et Antibes) fut la bonne pour Fos Provence. Pourtant, c’est le SCBVG qui figurait devant à la pause (42-49), avec les belles premières minutes de Jonathan Hoyaux (11 points) et Maël Hamon-Crespin (10 points et 9 rebonds). Mais comme un symbole de la mue fosséenne sur cette seconde partie de saison, c’est l’adresse extérieure qui va porter Fos-sur-Mer vers la victoire. Tirant à plus de 40% à 3-points ce samedi (13/31), avec les excellentes réussites de Jamar Diggs (24 points dont 5/10 à 3-points) et Robert Turner III (17 points dont 4/8 à 3-points), les Byers ont repris les commandes à la fin du 3e quart-temps (63-61).

Le verrou défensif couramiaud a sauté dans le dernier quart-temps face à la réussite extérieure des coéquipiers de Junior Etou (7 points, 4 rebonds et 2 passes décisives en 18 minutes de jeu), nouvelle recrue fosséenne. Cette équipe de Fos Provence n’a décidément plus le même visage.

