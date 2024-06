Fougères : l’historique Moustapha N’Diaye à la retraite, Michel Nsimba recruté pour une découverte commune de la NM1

Le Pays de Fougères, promu en Nationale 1, prépare sa première saison en troisième division. Le triple vainqueur du Trophée Coupe de France vient d’engager l’intérieur explosif, Michel Nsimba, âgé de 31 ans. Passé par Saint-Laurent-de-la-Plaine (NM3) puis par Rezé et Metz, il était depuis quatre saisons l’un des hommes forts de l’US Laval, maintenu en Nationale 2 (7e du groupe C).

« J’aimerais remercier l’US Laval avec qui j’ai passé quatre formidables saisons », nous-a-t-il indiqué. « Aujourd’hui, je suis très heureux de rejoindre l’équipe de Fougères. J’ai hâte de vivre la prochaine saison en Nationale 1. » Il évoluera sous les ordres du coach Mathieu Lemercier, qui a rempilé pour trois saisons supplémentaires, et fera notamment équipe avec Florian Chapuy et Kevin Bichard. À 37 ans, le vétéran apportera ainsi toute son expérience au PFB. Triple MVP en titre de la finale du Trophée Coupe de France, Maxime Choplin devrait également prolonger.

En revanche, le club breton a tout de même officialisé quelques départs. C’est notamment le cas de Moustapha N’Diaye qui raccroche les baskets au placard sur un nouveau trophée à Bercy et une montée en NM1. Longuement aperçu en LNB (à Nancy, Charleville-Mézières, Saint-Quentin, Boulogne-sur-Mer, Le Portel et Nantes entre 2004 et 2015), le capitaine des Blues Brothers (qui fêtera ses 40 ans en juillet) officiait à Fougères depuis 2018. Peu utilisé, Jean-Sébastien Chevrin va aussi s’en aller, privilégiant une nouvelle orientation professionnelle, tandis que Kevin Neto devrait signer en Nationale 2.