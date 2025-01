Franck Kamgain, joueur franco-camerounais, s’engage avec le BC Komarno en Slovaquie

Le BC Komarno, 7e sur 12 de Tipos SBL (première division slovaque) avec 8 victoires et 12 défaites, a officialisé la signature de l’arrière franco-camerounais Franck Kamgain (1,90 m, 25 ans), en plus de celles de Deaquan Williams et Bonke Maring. Ce sera sa deuxième saison professionnelle après une première expérience en Islande pour le natif de Paris. Il a fait partie du groupe battu 83 à 71 à Handlová ce samedi 4 janvier.

Une saison remarquée en Islande

En 2023-2024, Franck Kamgain a démarré sa carrière à Hamar dans la Subway League, la première division islandaise. Il a fini deuxième meilleur scoreur de son équipe et cinquième meilleur marqueur du championnat. En 22 matchs, il a affiché des moyennes de 21,8 points par match, 4,9 rebonds, 4,0 passes décisives et 1,7 interception. Cependant, son équipe a été reléguée en deuxième division après une saison à 21 défaites en 22 rencontres.

Sorti en NCAA II en 2023



Avant cela, le frère de Sandrine Kamgain – qui disputé le Jr. NBA Global Championship en 2019 – a été diplômé de Henderson State University (HSU) en 2023, où il a contribué à amener son équipe jusqu’aux demi-finales de la conférence GAC, en NCAA II. Avant cela, il avait également évolué pour les universités de Missouri-Kansas City (UMKC) entre 2019 2021 (7,5 points de moyenne en NCAA I en 2020-2021) et Wheeling University (NCAA II) en 2018-2019. Auparavant, il a évolué au sein du programme de la DME Academy.