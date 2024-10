Frank Kuhn fait venir une vieille connaissance à Mulhouse : l’international tchèque Patrick Samoura arrive

Évidemment, on n’en est pas encore au niveau de la succursale du Telekom Baskets Bonn mise en place par Tuomas Iisalo à Paris l’année dernière. Mais Frank Kuhn, le nouvel entraîneur de Mulhouse, s’entoure d’hommes de confiance au MBA. Après avoir convaincu Trevon Faulkner en juin de le suivre de Prague vers le Haut-Rhin, l’ancien assistant de la SIG s’est cette fois offert les services d’un autre ancien de l’USK, Patrick Samoura (1,95 m, 23 ans).

Meilleure évaluation du club pragois la saison dernière (15,7, avec 12,2 points à 46%, 6,7 rebonds et 2,8 passes décisives), ce joueur polyvalent (capable d’évoluer sur les postes 1 à 4) était déjà dans le viseur de Frank Kuhn l’été dernier. Mais il n’avait initialement pas été séduit par l’offre alsacienne. Trois mois après, les deux parties ont fini par s’entendre. Parce que Patrick Samoura n’avait pas trouvé mieux que de revenir dans son club de toujours, l’USK Prague (8,2 points à 45% et 7,8 rebonds en 5 matchs). Et parce que Mulhouse s’est séparé de Nigel Pruitt la semaine dernière.

Qualifié pour la réception du leader Orchies ce mercredi soir, l’international tchèque (présent lors du TQO 2021 de Victoria qui avait envoyé la République tchèque aux Jeux Olympiques de Tokyo, où il n’a pas été sélectionné) fera ses débuts en NM1 contre un gros morceau. « Je n’ai aucun doute sur ses capacités d’adaptation, vu qu’il est par ailleurs travailleur, mature et autonome », précise Frank Kuhn, interrogé par les DNA. « Il n’y a qu’à le voir à l’entraînement : il donne l’impression d’être là depuis le début de la préparation ! »