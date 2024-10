Mulhouse et Nigel Pruitt se séparent déjà

Dernière recrue de Mulhouse cet été, Nigel Pruitt est le premier à quitter le MBA en cette saison 2024-2025. Le club alsacien a annoncé ce mardi 15 octobre la fin de sa collaboration avec l’ailier étasunien d’un « commun accord ».

En 5 matchs de NM1, Nigel Pruitt tournait à 6,8 points à 40% de réussite aux tirs dont 30% à 3-points, 3 rebonds et 2,6 passes décisives en 18 minutes de jeu en moyenne. Nigel Pruitt (2,01 m, 30 ans) était arrivé à Mulhouse en provenance d’Islande (18,3 points, 7,3 rebonds et 2,9 passes décisives en 31 minutes de moyenne avec l’équipe de Thor Thorl). Auparavant, il a évolué en troisième et deuxième division allemande mais aussi en Autriche, aux Pays-Bas et en deuxième division espagnole (LEB Oro).