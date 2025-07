Frank Layden, légende du Utah Jazz, décède à l’âge de 93 ans

Le basketball américain pleure la disparition de Frank Layden, décédé à l’âge de 93 ans. L’ancien entraîneur et directeur général du Utah Jazz a marqué l’histoire de la franchise de manière indélébile, posant les bases du succès qui allait suivre dans les années 1980 et 1990.

Sad to hear of the passing of the great Frank Layden, a legendary figure at ⁦@NiagaraUniv⁩ & ⁦@utahjazz⁩. A tremendous coach, a great sense of humor and a kind man. RIP, Frank pic.twitter.com/aUntvMjmFZ

— Fran Fraschilla (@franfraschilla) July 10, 2025