Frédéric Fauthoux : « On n’a jamais vu un champion de quoi que ce soit en décembre »

EuroCup - Alors que la JL Bourg a déjà décroché son billet pour les playoffs de l'EuroCup, Frédéric Fauthoux s'est félicité du niveau de jeu de son équipe, tout en tempérant l'enthousiasme général en conférence de presse. "Cette qualification ne doit pas être une fin en soi", a-t-il exhorté.

De l’aveu de Jaka Lakovic, le coach vainqueur de l’EuroCup avec Gran Canaria, la JL Bourg évolue à « un très haut niveau » de jeu. « C’est même l’équipe qui présente la meilleure forme du moment », selon le coach slovène, défait à Ékinox, après prolongation (86-94), avec le club de Las Palmas. Un match qui fera date dans la première décennie d’Ékinox, qui arrive à son terme dans trois semaines, analysé par le pivot Bodian Massa, décisif au cours des cinq minutes supplémentaires, et le coach Frédéric Fauthoux.

Bodian Massa : « C’était un match super important. On savait que Gran Canaria était le champion en titre, et le premier après avoir dominé la phase aller. Ils ont un peu plus de mal depuis avec deux défaites d’affilée alors qu’au contraire, nous sommes sur une bonne pente. C’est notre septième victoire consécutive dans la compétition, on est super heureux, on a mis les ingrédients qu’il fallait, notamment du combat. On a une équipe homogène, avec beaucoup de joueurs qui seraient titulaires dans d’autres clubs. »

À LIRE AUSSI,

LE RÉSUMÉ DU MATCH

Frédéric Fauthoux : « Qualifiés dès la fin de l’année civile ? C’est sûr qu’on aurait signé de suite pour cela en début de saison. Mais il ne faut pas que ce soit une fin en soi. Derrière, il nous restera six matchs puis les phases finales. Il faut garder l’une des deux premières places pour avoir l’avantage du terrain. Le travail commence à être bien fait mais il n’est pas fini. On voit que l’on joue bien ensemble, qu’il y a du mouvement de ballon, des passes décisives, des tirs ouverts mais il faut rester concentré sur ce qu’on a envie de faire. Une saison, c’est long… Et on n’est qu’au mois de décembre. Les joueurs peuvent être fiers de leur performance du jour. Ce qu’on capitalise aujourd’hui, il faut le garder, et être capable de le refaire. Aussi, il faudra voir comment on va gérer la suite, comment on va se comporter en tant que leader. On va devenir les chassés. Il faut que l’on garde notre solidarité. Si l’on veut faire une vraie belle saison, il ne faut pas s’arrêter à ce soir (mardi). On a fait un très bon match mais je n’ai jamais vu un champion de quoi que ce soit juste en gagnant un match en décembre. Restons sereins et gardons notre groupe de douze joueurs concernés. »



Propos recueillis à Bourg-en-Bresse,