Frédéric Fauthoux : « Si Limoges doit descendre, ce sera dommage pour nous tous »

La JL Bourg joue son dernier match de la saison régulière à Limoges, ce samedi 11 mai à 19h15. Les Bressans sont assurés de terminer dans le Top 4 de la Betclic ÉLITE et ainsi de bénéficier de l’avantage du terrain en quarts de finale. En cas de victoire chez le CSP et de défaite de l’ASVEL contre Roanne, ils peuvent aussi finir troisièmes et éviter Nanterre en quarts de finale.

« Limoges, une équipe qui a la volonté de faire beaucoup de passes »

Frédéric Fauthoux se méfie de l’équipe de Limoges, qui dispose de bons talents et jouera libérée pour son ultime sortie de la saison. « C’est une équipe qui marque beaucoup de points et qui a la volonté de se faire beaucoup de passes. Il faudra casser leur fluidité et les empêcher de prendre feu dans leur salle », explique-t-il dans Le Progrès.

13e de Betclic ELITE, Limoges a des incertitudes sur son avenir dans la division. En effet, la gestion financière de ces dernières années amène à des craintes de relégation administrative. Longtemps rival du CSP avec son club de cœur, l’Élan béarnais, Frédéric Fauthoux estime que la place de Limoges est en première division. Comme celle de l’EBPLO :

« C’est comme le PSG et Marseille au foot. Je pense que le basket français a besoin de l’Élan Béarnais et de Limoges en première division car ce sont des clubs historiques. Si Limoges doit descendre pour des raisons financières, ce sera dommage pour nous tous. Mais si c’est le cas, c’est que des choses auront été mal faites et on ne peut pas non plus garder des gens qui font des choses mal… »

La JL Bourg continuera de faire sans Jeremy Morgan pour ce dernier match de la saison.