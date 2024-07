Frida Eldebrink complète l’effectif 2024-2025 de Chartres

Chartres a fait venir l’expérimentée Frida Eldebrink (1,74 m, 36 ans) pour compléter son recrutement pour la saison 2024-2025. Championne de France avec Tarbes en 2010 puis avec Bourges en 2013, la sœur jumelle d’Elin Eldebrink va amener toute sa science du jeu au CCBF, club promu en LFB.

10 campagnes d’EuroLeague à son actif

Passée par le Gambrinus Brno, l’USK Prague, Rivas Ecopolis, le Besiktas Istanbul, le Dynamo Koursk, San Antonio, Mersin, Botas Adana, le KSC Szekszárd ou encore l’Uni Gérone entre 2020 et 2022, Frida Eldebrink était repartie jouer dans son pays, au Södertälje BBK, depuis 2022. Championne aux côtés de sa sœur (qui n’a pas joué, car victime d’une rupture des ligaments croisés), elle repart finalement pour un tour à l’étranger. A Chartres, cette arrière de talent et d’expérience apportera son adresse à 3-points, sa créativité et son leadership.

Après avoir recruté en LF2 Kendall Cooper, Nicole Enabosi et Stella Colas, Benoît Marty a cette fois penché pour une joueuse au CV de très haut-niveau. Elle partagera la ligne arrière avec Marine Debaut, Élise Marié et donc la jeune Stella Colas. Dans les ailes, les postes 3 Sophia Elenga et Clarisse Legrand sont toujours là. A l’intérieur, Rosanne Le Seyec, Nahan Niare et Eve Mahoutou retrouveront donc Kendall Cooper et Nicole Enabosi.