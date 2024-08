Furkan Korkmaz annonce son départ des Sixers, direction Monaco ?

Furkan Korkmaz (2,01 m, 27 ans) a officialisé son départ des Sixers de Philadelphie, où il évoluait depuis 2017. L’international turc devrait se diriger vers l’AS Monaco, comme annoncé fin juillet.

De moins en moins utilisé dans la rotation des Sixers, l’ancien joueur de l’Anadolu Efes va donc chercher à se relancer en EuroLeague. A Monaco, il apportera sa spécialité : le tir extérieur. De quoi remplacer Jordan Loyd, qui n’a pas été conservé.

To the Sixers Family,

I didn’t have a chance to say goodbye, but now I want to take a moment to do so.

Thank you to the Sixers organization, to the amazing fans, and to my coaches and teammates. Your support and love have been incredible. I’ve made incredible friendships… pic.twitter.com/ks8zo1PIFu

— Furkan Korkmaz (@FurkanKorkmaz) August 5, 2024