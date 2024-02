Gaëtan Clerc : « Ce n’est pas un coup d’arrêt, la saison est incroyable »

Le Stade Rochelais Basket est tombé pour la troisième fois de la saison régulière de Pro B ce mardi 13 février. Les joueurs de Julien Cortey se sont inclinés 73 à 70 sur le parquet du troisième, le Boulazac Basket Dordogne. C’est en toute fin de rencontre que les locaux ont pris le dessus.

« En première période on laisse trop de tirs ouverts, a regretté le capitaine Gaëtan Clerc au micro de Sud-Ouest . La fin de match reste en travers de la gorge. Il y a eu beaucoup d’intensité. C’est un gros match, donc les défenses prennent un peu le pas, il y a de l’enjeu, de la tension. Je pense qu’on fait le match qu’il faut. On réagit bien en seconde période. Ce n’est pas un coup d’arrêt, la saison est incroyable. »

En effet, après la défaite de Vichy (16 victoires et 5 défaites) vendredi chez l’Alliance Sport Alsace, le Stade Rochelais (18 victoires et 3 défaites) conserve une belle avance en tête de la saison régulière. Cette courte défaite pourra néanmoins rappeler qu’il est nécessaire de donner le ton dès le début de la rencontre, surtout à l’extérieur.

« En première période, on est un peu en dehors de notre plan, a reconnu Julien Cortey. Et on se donne l’occasion de gagner ce match. C’est frustrant. C’est le sport, ça nous a souri sur d’autres matches plus serrés. Tout se joue dans la dernière minute. Il manquait quarante secondes de combat. »