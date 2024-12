Gaylor Lobela reprend du service à Levallois

Gaylor Lobela (2,02 m, 29 ans) ne fait plus partie des joueurs formés localement sur le marché. L’intérieur s’est engagé pour le club de Levallois, promu en Nationale 1.

Vendredi soir, l’intérieur a disputé son premier match avec les néo Metropolitans. Lors de la victoire face au Pôle France (53-74), l’ancien joueur du GET Vosges, Aubenas, Besançon, Orchies, Tarbes-Lourdes et Rouen a cumulé 13 points à 4/7 aux tirs et 4 rebonds en 17 minutes.

A l’été 2023, Gaylor Lobela avait appris qu’il ne serait pas conservé par Rouen et avait retrouvé tardivement un contrat à Vitré, en tant que remplaçant médical. Après sept matches de qualité (11,1 points à 48,2% de réussite aux tirs et 4,4 rebonds en 29 minutes), marqués par quatre victoires, il avait connu une première expérience à l’étranger, au Portugal. Chez l’Imortal Luzigas, la réussite a été moindre à titre individuel (5,1 points et 2,9 rebonds en 18 minutes) comme à titre collectif (1 victoire et 6 défaites). Il espère que son passage à Levallois ressemblera plus à celui de Vitré.