Gobert écrase les Blazers de Rupert (13 points), Coulibaly de retour

Le chassé-croisé continue en tête de la conférence Ouest. Minnesota repasse premier après sa victoire contre Portland et le revers d’Oklahoma City chez les Los Angeles Lakers.

Après leur défaite d’un point contre les Clippers la veille, les Timberwolves ont profité de faibles Trail Blazers pour retrouver la victoire. Dans la raquette, Rudy Gobert s’est régalé, avec 25 points à 9/10 aux tirs et 7/7 aux lancers francs, 16 rebonds et 3 contres en 39 minutes. « Rudy a été super efficace, super dominant, c’est ce dont nous avons besoin de lui », estime son coéquipier Mike Conley (19 points et 7 passes décisives).

Si Rudy Gobert a échoué à une petite unité de son record de la saison (26 points contre Charlotte le 2 décembre), un autre Français a signé sa meilleure prestation offensive de la saison, et donc de sa carrière NBA, chez les visiteurs. Rayan Rupert a profité de l’absence du rookie belge Toumani Camara et du sophomore canadien Shaedon Sharpe. Le Sarthois a cumulé 13 points à 5/7 aux tirs, dont 3/3 à 3-points, et pris 6 rebonds en 23 minutes.

Dans les autres matches, Bilal Coulibaly a rejoué huit jours après sa chute contre Cleveland.Titulaire, le rookie français a été maladroit (7 points à 2/7, 4 rebonds, 1 passe décisive et 1 contre en 33 minutes). Washington D.C. s’est incliné 127 à 115 chez le Jazz d’Utah.

Dans les autres matches, Olivier Sarr a inscrit 3 points en 4 minutes contre les Lakers alors qu’Ousmane Dieng n’était pas sur la feuille de match, pas plus que Moussa Diabaté pour les Clippers lors de leur défaite à Milwaukee.