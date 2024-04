Gobert et Minnesota gardent la tête de l’Ouest avant un match décisif à Denver

Rudy Gobert et Minnesota gardent les commandes de la conférence Ouest après leur dernière victoire face aux Washington Wizards (130-121). Les coéquipier de l’intérieur français, auteur d’un gros double-double (19 points à 5/9 aux tirs et 9/13 aux LFs, 16 rebonds et 4 contres en 38 minutes), ont su remonter un déficit de 21 points face à la franchise de la capitale. Pour effectuer cette remontée, les Timberwolves ont notamment pu s’appuyer sur le record de points en carrière de l’arrière américain Anthony Edwards (51 points)

Avec cette victoire, la franchise de Minneapolis conserve la tête de l’Ouest, malgré un bilan à l’égalité avec les Denver Nuggets. Et le prochain match de Rudy Gobert et ses partenaires promet d’être décisif ! En effet, ils se rendront dans le Colorado dans le nuit de mercredi à jeudi, pour une rencontre qui pourrait décider de l’issue finale au sommet de la conférence Ouest. Il ne reste ensuite qu’un match pour les deux équipes, contre les Atlanta Hawks et les Phoenix Suns pour Minnesota, tandis Denver affrontera les San Antonio Spurs de Victor Wembanyama et les Memphis Grizzlies.