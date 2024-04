Spurs – Grizzlies : Victor Wembanyama encore solide, Sidy Cissoko se montre

Alors qu’éclairs et orages se sont invités à San Antonio, la tempête Victor Wembanyama a encore fait des dégâts, à Memphis. Wemby, dont le logo de sa future gamme Nike a été révélé lundi lors d’une éclipse solaire aux États-Unis, a largement contribué à la cinquième victoire des Spurs lors de leur huit dernières sorties (102-87). Élu rookie du mois en janvier, février et mars, le Français de 20 ans a signé une nouvelle prestation aboutie avec 18 points à 9/19 aux tirs, 7 rebonds, 6 passes et 7 contres en 31 minutes. Au point de sortir, donc, un 12e matchs en 24 sorties à plus de cinq contres depuis le All-Star Break.

Pour Victor Wembanyama, Sidy Cissoko apporte « quelque chose de nouveau »

Dominés en début de rencontre par une faible équipe de Memphis – dont treize de ses joueurs étaient out, les protégés de l’Alamo City s’en sont remis à Sidy Cissoko en début de match, dans un rôle de dynamiteur en sortie de banc. Drafté à la 44e place en juin dernier, le natif de Saint-Maurice (Val-de-Marne) a d’abord sorti deux dunks surpuissants avant de faire parler ses qualités défensives.

Pouponné aux Austin Spurs avec Pierre Parker (assistant coach), il a vraisemblablement signé son match référence avec 10 points à 4/6 aux tirs, 3 rebonds, 2 passes en 21 minutes. « Il apporte quelque chose de nouveau sur le terrain avec son énergie et son dynamisme », a salué Victor Wembanyama en conférence de presse. « Il saisit toutes les opportunités. »

Avant de retrouver les Denver Nuggets et les Detroit Pistons pour les deux derniers matchs de la saison au Frost Bank Center, ce week-end, les Spurs rejoueront dès ce mercredi soir à Oklahoma City. Victor Wembanyama pourrait toutefois être laissé au repos, a fait savoir coach Pop.