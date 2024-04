Nike a révélé le logo de la future gamme dédiée à Victor Wembanyama

Même pas une saison en NBA, que Victor Wembanyama va déjà avoir les honneurs de posséder sa propre gamme. En effet, son équipementier américain Nike a profité d’une éclipse solaire aux États-Unis pour dévoiler un logo dans un spot publicitaire. Vraisemblablement celui de la future gamme de Victor Wembanyama.

Avec un logo faisant référence à un alien, tout porte à croire que cela est directement relié au choix n°1 de la Draft NBA 2023. Sur le clip, on peut ainsi voir une tête d’alien dessinée sur un champ situé dans le Sud du Texas. Lors du All-Star Game à Indianapolis, l’intérieur français avait participé au Rising Stars (match entre rookies et sophomores) en arborant une paire réalisée spécialement pour lui, la « GT Hustle 2 ». Cela ne sera visiblement pas la seule…

The total eclipse has just begun. 🌕🌖🌗🌘🌑 pic.twitter.com/ihGr5mFzai

— Nike Basketball (@nikebasketball) April 8, 2024