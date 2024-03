Gobert et Minnesota sauvés par Anthony Edwards, Détroit passe les 10 victoires

Minnesota reprend une victoire d’avance sur Oklahoma City en tête de la conférence Ouest. Les Timberwolves sont allés signer leur 44e victoire de la saison (en 65 rencontres) ce jeudi 7 mars à Indianapolis.

Leur leader Anthony Edwards (44 points) a empêché les Pacers d’arracher la prolongation. Alors qu’Aaron Nesmith s’apprêtait à inscrire le lay-up de l’égalisation, l’arrière des Wolves s’est envolé pour le contrer. Au point de se cogner la tête contre l’arceau ! De quoi valider le succès 113 à 111 dans l’Indiana.

One of the best game-saving blocks you will EVER see 🤯 https://t.co/8OSvlegKND pic.twitter.com/2Y8Lp3FyRI

— NBA (@NBA) March 8, 2024