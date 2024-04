Gobert et Minnesota se reprennent chez les Lakers

Rudy Gobert et Minnesota se sont imposés chez les Los Angeles Lakers, leur permettant de repasser une énième fois en tête de la conférence Ouest en NBA.

Face à des locaux privés de LeBron James (malade) et qui ont perdu Anthony Davis (œil, 12 minutes de jeu), les Timberwolves ont pris le dessus dans le deuxième quart-temps (27-46) en s’appuyant sur un excellent Naz Reid (23 points en première mi-temps, 31 au final). Rudy Gobert (18 points à 9/13 aux tirs, 16 rebonds, 3 passes décisives, 2 interceptions et 1 contre en 37 minutes) et Minnesota ont conservé leur avance sur les Lakers tout le long pour filer vers leur 54e victoire (117-127).