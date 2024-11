Grâce à la paire Barbitch – Lacombe, Nanterre peut encore croire à la 1re place de son groupe

C’est un bien joli coup que Nanterre a réalisé en Allemagne pour le début de la phase retour des groupes. Chez le leader invaincu Wurzburg, la formation de Philippe Da Silva l’a emporté (88-96) grâce à une belle adresse tout du long (59,6% au global). Avec ce succès et encore deux matchs à disputer, les Nanterriens reviennent à une longueur de leur adversaire du soir, tout en ayant repris le point-average.

𝐔𝐧𝐛𝐞𝐚𝐭𝐞𝐧 𝐧𝐨 𝐦𝐨𝐫𝐞! Nanterre 92 stun Wurzburg on the road, hand them first defeat of the season… oh, and they claim the tiebreaker too! 😱 #BasketballCL pic.twitter.com/KCBTqloFWm

— Basketball Champions League (@BasketballCL) November 6, 2024