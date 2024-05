Gravelines-Dunkerque va jouer dans une structure modulaire, en attendant le nouveau Sportica

Maintenu en Betclic ELITE, le BCM Gravelines-Dunkerque en sait plus sur son avenir. Le club maritime va alterner entre la Salle Louis Dewerdt de Dunkerque et la salle Calypso de Calais en 2024-2025, et probablement encore en 2025-2026. Mais en attendant la construction d’un nouveau Sportica, dans quelques années, le BCM va voir arriver l’installation, au Paarc, d’une structure modulaire.

« C’est acté. On va choisir un architecte. L’idée, c’est de faire un dôme au Paarc », a indiqué le maire de Gravelines Bertrand Ringot dans La Voix du Nord. « On a visité un vélodrome près de Limoges (à Bonnac-la-Côte, NDLR). J’étais en Finlande, pour l’EPR, j’en ai profité pour voir un dôme où on joue au golf. J’ai été favorablement impressionné. Il faut réfléchir à la construction de ce dôme pour l’accueil du basket et à la reconversion de ce dôme quand on aura reconstruit Sportica. »

Reste à savoir s’il sortira bien de tête, et quand ?