Gregor Hrovat (Dijon) incertain face à Chalon

La JDA Dijon reprend la compétition en ce début d’année 2024 par un match chez son voisin chalonnais pour le derby bourguignon. Mais l’entraîneur Laurent Legname pourrait se passer de son ailier Gregor Hrovat (1,96 m, 29 ans).

L’international slovène a été victime d’un choc au niveau des cotes lors de la dernière rencontre de l’année 2023, gagnée contre la Chorale de Roanne (99-82). L’ancien joueur de Cholet et de l’Elan béarnais demeure incertain pour la rencontre de ce samedi 13 janvier face à l’Elan Chalon.

« Il y a des délais de cicatrisation à respecter, et on est actuellement sur une optique de voir au jour le jour l’évolution, explique le directeur sportif Fabien Romeyer dans Le Bien Public. On avait notamment demandé qu’il ne rentre pas comme remplaçant au All Star Game pour se soigner. »