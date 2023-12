La JDA Dijon finit bien l’année contre Roanne

Betclic ELITE - La JDA Dijon, grâce à un bonne entame au retour des vestiaires après la mi-temps, est parvenue à dominer la Chorale de Roanne (99-82). En trois matchs de championnat depuis sa prise de fonction, Laurent Legname a réussi à décrocher deux victoires pour terminer l'année 2023.

La JDA Dijon a terminé son année 2023 avec le sourire devant son public au palais des sports Jean-Michel-Geoffroy après sa victoire face à Roanne. À l’issue de cette année 2023, le club dijonnais n’est pas classé à la hauteur de ses espérances (11e et non qualifié pour la Leaders Cup) mais l’arrivée de Laurent Legname sur le banc est pour le moment positive avec deux victoires en trois matchs de championnat. Pour la Chorale, le bilan n’est également pas à la fête, et même plutôt alarmant avec une 15e place (6 victoires).

Un bon retour des vestiaires pour Dijon

Ce mercredi soir, en Côte d’Or, la JDA a fait la différence en début de seconde période après un premier acte équilibré (51-48). Lancé dans ces vingt dernières minutes par un 13-0 d’entrée et un bon Jacques Alingué (8 points, 7 rebonds et 4 passes décisives), Dijon a pu contrôler tout le reste de la partie par la suite. Avec 10 joueurs à 5 points marqués ou plus, les hommes de Laurent Legname ont évolué en parfaite harmonie face au seul coup de chaud de Jordan Tucker en face (25 points dont 6/13 de réussite à 3-points).

