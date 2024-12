Guerschon Yabusele discret, Moussa Diabaté efficace : Philadelphie domine Charlotte

NBA - Les Sixers s'imposent face aux Hornets (121-108) malgré l'absence de Joel Embiid, portés par un duo Maxey-George en état de grâce. Dans ce duel marqué par le retour de LaMelo Ball et la blessure de Brandon Miller, les Français Guerschon Yabusele et Moussa Diabaté ont eu des rôles contrastés : le premier est resté discret, tandis que le second a su se montrer efficace en sortie de banc.