Guerschon Yabusele et Victor Wembanyama se livrent un duel à distance dans un match très mouvementé

Le premier affrontement entre Victor Wembanyama (2,24 m, 20 ans) et Joel Embiid la saison dernière avait marqué les esprits, puisque le pivot américano-franco-camerounais avait pas marqué pas moins de… 70 points. Pour ce nouvel épisode de ce duel de géants, il n’aura pas eu l’occasion de briller. Après une faute offensive justement provoquée par Wembanyama dans le deuxième quart-temps, Embiid a complètement dégoupillé envers une arbitre et s’est fait exclure.

Joel Embiid was FURIOUS after picking up an offensive foul on Wemby 😳

Embiid was hit with two techs and was ejected 😬 pic.twitter.com/9rVIGazig1

— Bleacher Report (@BleacherReport) December 24, 2024