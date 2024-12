Victor Wembanyama pour la première fois joueur de la semaine en NBA

Victor Wembanyama (2,24 m, 20 ans) continue son ascension. L’intérieur de San Antonio, à seulement 20 ans, a été élu joueur de la semaine dans la Conférence Ouest pour la première fois de sa carrière, une reconnaissance après deux prestations de haut-vol qui ont permis aux Spurs d’enchaîner deux victoires sur la semaine écoulée.

San Antonio Spurs forward-center Victor Wembanyama and Detroit Pistons guard Cade Cunningham have been named the NBA Western and Eastern Conference Players of the Week, respectively, for Week 9 of the 2024-25 season (Dec. 16-22). pic.twitter.com/SMZeaIlUQe — NBA Communications (@NBAPR) December 23, 2024

Face aux Hawks, Wembanyama a brillé de mille feux avec une ligne statistique impressionnante : 42 points (13/24 aux tirs, 7/15 à 3-points), 6 rebonds, 5 passes, 4 contres et 2 interceptions. Son impact s’est encore amplifié en prolongation, où il a inscrit 8 points pour sceller la victoire (133-126). Sa performance l’a inscrit dans les annales de la NBA, rejoignant Danny Green comme l’un des deux seuls joueurs à cumuler 7 tirs à 3-points et 4 contres dans un même match.

Deux jours plus tard, contre Portland, Wembanyama a une fois de plus démontré son talent unique : 30 points, 10 contres, 7 rebonds et 3 passes décisives. Il devient ainsi le sixième joueur de l’histoire de la NBA à enregistrer un match avec au moins 30 points et 10 contres. En prime, il a franchi le cap des 200 tirs à 3-points en carrière, et ce plus rapidement que de nombreux spécialistes du genre, comme Stephen Curry.

Ces performances arrivent dans une période cruciale pour San Antonio, qui occupe désormais la 9ᵉ place à l’Ouest avec un bilan de 15 victoires pour 13 défaites. Victor Wembanyama, qui affiche des moyennes de 24,7 points, 10 rebonds, 3,9 passes décisives et 3,8 contres par match cette saison, s’affirme comme le leader incontesté des Spurs et un All-Star en puissance. A l’Est, c’est Cade Cunningham (1,98 m, 23 ans) des Pistons de Détroit qui a été élu.