Guerschon Yabusele touché contre l’Allemagne : « Il a senti un petit truc au genou »

Guerschon Yabusele (2,01 m, 28 ans) a connu une légère blessure au genou à la fin du premier quart-temps entre l’équipe de France et l’Allemagne, ce lundi 8 juillet à Montpellier.

L’ailier-fort des Bleus a regagné les vestiaires avant de revenir sur le banc sur le deuxième quart-temps. Rassuré par son état à la pause, le staff l’a relancé dès le début du troisième quart-temps. En fin de match, il a cependant été préservé.

« Il a senti un petit truc au genou sur une réception, a expliqué le sélectionneur Vincent Collet. Donc c’est pour ça qu’il a demandé à sortir. On l’a préservé jusqu’à la mi-temps. Il a été checké, (c’est) un petit blocage. L’ostéo lui a fait quelque chose et donc on avait dit que si ça allait pas, il ne jouait pas. Il a essayé, ça a semblé aller, donc j’ai fait jouer presque tout le troisième quart-temps. Une fois qu’il était froid, je n’ai pas voulu le remettre à la fin. Il le sentait un tout petit peu plus à la fin. Le docteur va vérifier et puis on fera un point demain (mardi) matin. »