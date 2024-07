Sans Wemby, l’équipe de France chute face à l’Allemagne

Sans Victor Wembanyama, fiévreux, l’équipe de France a été dominée par l’Allemagne (65-70) à Montpellier pour son troisième match de préparation aux Jeux olympiques de Paris 2024. Pourtant bien partis (19-11, 10′), les Bleus ont galéré offensivement face aux champions du monde en titre, qui jouaient cette fois avec les frères Wagner.

L’Allemagne domine la France physiquement

Devant toute la première mi-temps, une nouvelle fois grâce à leur défense (seulement 2 points encaissés après 7 minutes), les joueurs de Vincent Collet se sont fait rejoindre au score juste avant la pause (39 partout). Multipliant les balles perdues grossières, les Bleus ont encaissé à un 9-0. Les 15 minutes de pause n’ont pas permis aux tricolores de se refaire puisqu’un panier de Franz Wagner (17 points à 7/12 aux tirs et 3 rebonds en 20 minutes) a démarré la deuxième mi-temps, permettant aux Allemands de prendre l’avantage pour la première fois (39-41). Un avantage qu’ils ont maintenu jusqu’au bout. Dominants physiquement, les joueurs de Gordon Herbert ont mis en lumière les lacunes françaises en attaque. Provoquant de nombreuses fautes, les Bleus ne pouvaient se payer sur la ligne des lancers francs avec une adresse digne des mauvaises périodes du basket français (7/18), à l’image de Mathias Lessort (1/7).

37% de réussite aux tirs, 15 balles perdues

Gênés par les prises à deux lignes de fond de la Mannschaft, Rudy Gobert et Mathias Lessort n’ont pu prendre que 4 tirs chacun, malgré un nombre important de ballons touchés. Hormis en fin de rencontre, avec Isaïa Cordinier (3 points à 1/2 et 3 rebonds en 17 minutes) et Nicolas Batum, les ballons ressortis ne se sont pas transformés en 3-points marqués. Evan Fournier (10 points – tous en première mi-temps – à 3/12, 3 rebonds et 3 passes décisives en 25 minutes) a notamment refusé plusieurs catch and shoots. Vincent Collet a regretté après la rencontre le manque de mouvement du ballon. C’est ainsi que les Bleus, limités à 37% de réussite aux tirs, 14 passes décisives (pour 15 balles perdues), ont cédé face à Dennis Schröder (17 points à 6/13, 4 passes décisives et 5 balles perdues pour 10 d’évaluation en 28 minutes) & co pour leur troisième match de préparation. Ils auront à cœur de progresser offensivement pour livrer un match plus consistant défensivement.

La réaction de Vincent Collet après la défaite de l’équipe de France contre l’Allemagne : « Même sans Victor pendant 15 minutes, en étant adossé à notre jeu, on voyait déjà des limites dans nos situations, mais on arrivait à être pas mal (33-23). Dès la deuxième mi-temps, dès qu’on baisse en intensité, on baisse (de niveau), a commenté Vincent Collet. En deuxième mi-temps, le principal enseignement, c’est que nous avons besoin que la balle bouge pour que nos situations se débloquent. On a clairement moins recherché les intérieurs sur le dernier quart-temps en particulier. Oui il y avait des prises à deux, mais des fois on a pris des tirs un peu rapides. Une des raisons qu’on a moins bougé la balle, c’est la qualité de la défense allemande. Ce soir on a été un peu dominé physiquement. Je sais que c’est difficile d’entendre ça mais on est dans une période où le plus important est d’avancer. Plus que la défaite, ce qui m’a déplu c’est notre façon de jouer dans le dernier quart-temps, cela m’a ramené un an en arrière. »

A Montpellier,