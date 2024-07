Victor Wembanyama absent pour le 3e match préparatoire contre l’Allemagne

Montpellier ne pourra pas admirer Victor Wembanyama (2,23 m, 20 ans). La star des Bleus sera absente pour le troisième match préparatoire de l’équipe de France contre l’Allemagne ce lundi 8 juillet. Le pivot est atteint d’un syndrome viral.

Les Bleus joueront à 11 ce soir face à l'Allemagne. Victime d'un syndrome viral, Victor Wembanyama ne participera pas à la rencontre. #TeamFranceBasket | #PassionnémentBleu pic.twitter.com/TVJBLQmYyl — Équipes de France de Basket (@FRABasketball) July 8, 2024

Un jeu français déjà bien axé sur la star des Spurs

C’est dans une configuration toute autre que l’équipe de France va évoluer à la Sud de France Arena de Montpellier. Alors que le jeu des Bleus a beaucoup penché à l’intérieur avec la présence de Victor Wembanyama, le sélectionneur Vincent Collet va certainement davantage mettre à contribution ses joueurs extérieurs pour ce 2e match de suite face à l’Allemagne, deux jours après la victoire à Cologne.

Sur les deux premiers matchs de préparation des Bleus, on a déjà pu mesurer toute l’importance prise par le joueur des San Antonio Spurs dans le jeu français. Avec respectivement 24 et 27 points face à la Turquie et l’Allemagne, Wemby a été très en vue sur ce début de préparation. Il a déjà laissé entrevoir de belles associations avec ses partenaires, notamment un autre intérieur, Rudy Gobert.

Victime d’un syndrome viral, Victor Wembanyama sera très certainement de retour pour le 4e match de préparation des Bleus face à la Serbie, prévu ce vendredi 12 juillet à la LDLC Arena de Lyon-Décines.