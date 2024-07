Débarqués à Montpellier ce dimanche 7 juillet pour y affronter une nouvelle fois l’Allemagne, ce lundi 8, après la victoire acquise à Cologne samedi, les Bleus ont pris le temps de répondre aux questions des journalistes présents à leur arrivée à l’hôtel Courtyard by Marriott. L’occasion d’évoquer notamment l’intégration de Victor Wembanyama au sein de l’équipe, les vertus du groupe élargi, et de faire un premier bilan de la préparation jusqu’ici.

L’intégration de Victor Wembanyama :

Guerschon Yabusele : « Il s’est intégré facilement, avec son jeu extraordinaire pour un garçon de sa taille et de son âge. On essaie de construire autour de lui, de lui donner confiance. On tente de le servir au mieux pour lui faciliter les choses. C’est assez incroyable ce qu’il est capable de faire, donc ça va être un plus de l’avoir avec nous. Son intégration est vraiment super importante pour nous. Il est plus discret dans le vestiaire, mais on discute quand même. On essaie d’échanger sur différents sujets. »

Vincent Collet : « Ce qui m’intéresse le plus sur ces deux premiers matchs, c’est le sérieux avec lequel il les a entamé et la façon dont il a essayé de faciliter la vie de ses partenaires. Ma conviction de coach, c’est que ce n’est qu’à ce prix-là qu’on atteindra des objectifs élevés. Il faut que Victor contribue à rendre les autres meilleurs. S’il n’y a que sa performance individuelle, ce ne sera pas suffisant. Il faut qu’on continue à développer ça. La défense ne sera pas la même pendant la compétition. Par contre ça libérera de l’espace pour d’autres joueurs. Ca lui compliquera la vie, mais comme il est intelligent, il saura nous apporter des solutions. »

Rudy Gobert, évoquant son association avec lui : « On a une connexion. Déjà humainement, donc après ça se transmet sur le terrain. Bien sur le voir évoluer chaque jour c’est un plaisir. Je suis fier de voir la maturité qu’il démontre, le travail qu’il effectue chaque jour pour devenir un joueur unique. Ce qu’il est déjà. Chaque jour on apprend. Et on essaie de construire une alchimie entre nous. En tentant d’apprécier chaque moment. J’ai joué avec tous types de joueurs, mais avec Victor c’est plus facile. Il sait tout faire sur un terrain de basket et c’est un joueur intelligent, qui comprend très bien le spacing. Ça rend les choses plutôt fluides donc on va essayer de continuer de développer cette relation pour être dominants face à tout type de défense. »

Andrew Albicy : « Il est tranquille et discret dans le vestiaire, fidèle à lui-même et à sa personnalité. Il montre davantage de choses sur le terrain, où il est exceptionnel. En dehors il fait partie du groupe, ni plus ni moins. Et c’est très bien comme ça. On sent plus d’assurance et de maîtrise. Victor c’est le joueur de NBA2K que tu rêves de créer (rires). Il est très impressionnant et j’espère qu’il gardera ce niveau-là sur l’ensemble de la compétition. Parce que quand ça va vraiment compter, ce sera bien plus dur, bien plus intense. Mais s’il a ce niveau-là, tant mieux. Ça peut que nous faire du bien. »

Le premier bilan de la préparation :

Vincent Collet : « C’est difficile de faire un bilan. On n’a eu qu’une semaine de préparation collective. Ce qui est positif, c’est l’état d’esprit et l’adhésion qui se dégagent. En recevant les joueurs, c’est quelque chose sur quoi nous avons beaucoup insisté. Que l’état d’esprit ne fluctue pas en fonction des résultats ou d’une frustration quelconque. Au contraire, il nous faut être très stables dans ce domaine pour pouvoir progresser […]. Défensivement on a encore une marge de progression. Il ne faut pas qu’on soit « bien », il faut qu’on soit « très bien ». Et il faut qu’on y arrive. En attaque on a plus de boulot. On est lents sur les mises en place. On se projette bien mais quand on est gênés, on a tendance à perdre du temps. On a du mal à enchaîner comme on voudrait le faire. »

Frank Ntilikina : « Les débuts sont positifs. Ça fait plaisir de retrouver la victoire. Deux matchs très intéressants pour nous qui nous ont permis de mettre en place notre style de jeu. On a bien travaillé contre la Turquie, pareil face à l’Allemagne, même si elle ne jouait pas au complet. »

Guerschon Yabusele : « C’est positif ce qu’on arrive à faire. On a gagné deux matchs. Les adversaires n’étaient pas au complet, mais on se concentre sur nous. On est bien. On essaie de progresser de match en match. Notamment sur les détails. Aujourd’hui on arrive à bien se trouver sur le terrain. Notre défense est en place et ça va vraiment être notre identité. Pour autant on n’est pas encore au top. On sait qu’on peut faire beaucoup mieux. Vincent veut encore expérimenter des choses, notamment dans les associations de joueurs. Je pense qu’on a encore besoin de se préparer, d’affronter d’autres équipes, etc. Après ça on sera prêts. »

Rudy Gobert : « On est motivés. On sent qu’il y a un état d’esprit, une concentration, une soif de travail. On sent qu’il y a une certaine énergie qui nous permet de progresser au quotidien. C’est un processus. Chaque jour on sent qu’il y a une progression. Chaque petite chose qu’on fait nous permet de nous rapprocher de ce qu’on souhaite être, de la meilleure version de l’EDF possible. »

Les bienfaits de la concurrence au sein du groupe élargi :

Guerschon Yabusele : « L’état d’esprit est différent (que lors de la préparation à la Coupe du monde 2023), même s’il n’était pas mauvais l’an dernier. Cette année, tu sens que le groupe vit bien. Il y a une grosse concurrence entre les joueurs et on sent qu’on peut tous être dans l’équipe. On apporte tous quelque chose à l’entraînement. Il y aune grosse intensité. On est vraiment là pour travailler et on a l’envie d’en faire plus, de faire mieux, et de progresser. Il y a vraiment un truc spécial dans le groupe. »

Frank Ntilikina : « Ça a donné lieu à beaucoup d’entraînements très relevés, de très haut niveau. La liste définitive va forcément être très difficile à déterminer pour les coachs car tout le monde donne le meilleur de lui-même et évolue à haut niveau. Nous les joueurs, on y pense forcément. On aimerait tous figurer dans la liste finale. Maintenant on s’est tous dépassés pour offrir à la France la meilleure équipe possible en vue des J.O. »

Andrew Albicy : « C’est la préparation la plus intense que j’ai connu en sélection. On est bien plus nombreux que d’habitude, donc dans une atmosphère bien plus compétitive. L’intensité est vraiment très forte. Personnellement j’aime bien, parce que je m’entraîne tout le temps comme ça. Ca nous challenge, c’est bien. »

Les débuts de Bilal Coulibaly en équipe de France :

Vincent Collet : « Je suis très satisfait de ce que Bilal a pu faire contre l’Allemagne. Il est parfois dans la retenue. C’est sa façon à lui d’intégrer les groupes. Il avait fait la même chose l’an dernier en passant des espoirs aux pros. Il observe d’abord, avant de trouver sa place. »

Frank Ntilikina : « Ça fait plaisir à voir. C’est un joueur que j’ai découvert il y a un an. On s’est rencontrés au début de la saison en NBA. C’est plaisant de voir sa progression, son installation en NBA et la manière dont il s’est intégré à l’équipe de France. En parlant avec lui en dehors du terrain, on peut voir qu’il est très motivé. En tout cas il travaille beaucoup, et on sent qu’il veut réussir. »

Propos recueillis à Montpellier,