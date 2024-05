Guillaume Quintard reste le coach d’Andrézieux

Guillaume Quintard sera toujours le coach d’Andrézieux en 2024-2025 a-t-il annoncé au Progrès. L’ancien coach-adjoint de Jean-Denys Choulet à Roanne vient de terminer sa première saison d’entraîneur sur place, lors du 1/8e de finale de playoffs perdu contre Mulhouse.

Alors que son nom avait été évoqué du côté d’Aix-Maurienne, qui cherche le remplaçant d’Emmanuel Schmitt, il va bien prendre part au nouveau projet ligérien né de l’entente entre Saint-Chamond (Pro B) et Andrézieux (NM1) : le Saint-Chamond Andrézieux-Bouthéon Basket.

Si la saison 2023-2024 a été riche en frustration, le bilan n’est pas noir, loin de là :

« Nous avons été si près de nos objectifs. En premier, nous nous étions fixé la « poule haute » et nous y sommes parvenus. Faire partie des 10 meilleurs sur 32 est une satisfaction. J’ai vu des jeunes joueurs s’épanouir, progresser, prendre du plaisir, travailler d’arrache-pied. J’ai vu des plus anciens qui ont apporté leur expérience et ont joué leur rôle de cadres pour leurs cadets. J’ai vu quelques victoires obtenues avec panache contre des équipes réputées comme Tours, Chartres ou Saint-Vallier par exemple. Non, le positif a quand même été plus important que le négatif même si je reste sur un goût amer après cette défaite éliminatoire contre Mulhouse en 1/8e de finale des playoffs. Notre plus mauvais match de la saison sans doute ! »