Le multimillionnaire David Despinasse crée le Saint-Chamond Andrézieux-Bouthéon Basket

David Despinasse, propriétaire avec son frère Laurent de l’entreprise Despi, premier réseau de boucherie traditionnelle en France, concrétise son projet de faire un grand club de basket dans la Loire.

Comme annoncé, le multimillionnaire a décidé d’unir les clubs voisins de Saint-Chamond (Pro B) et Andrézieux (NM1) sous le nom du Saint-Chamond Andrézieux-Bouthéon Basket. Ce mercredi 10 avril, il est devenu le propriétaire de 80% des parts de la SAS SCBVG PRO qui détient la structure professionnelle du Saint-Chamond Basket Vallée du Gier.

Le projet s'accélère, on se destine vers un seul et unique club avec une équipe en #ProB ayant pour ambition de monter rapidement en #BetclicELITE et une réserve en #NM1. Avec un gros travail sur le centre de formation également.

Bientôt la locomotive du basket ligérien ? https://t.co/dTbyp3N8DI

— Gabriel Pantel-Jouve (@GabrielPJ_) April 9, 2024