Guillaume Vizade après Le Mans – Monaco : « On était au niveau de l’événement »

Dans une rencontre disputée devant un public manceau bouillant, Le Mans Sarthe Basket a longtemps fait jeu égal avec l’AS Monaco avant de s’incliner 81 à 74. Après un début de match serré, le MSB a pris les devants à la pause (42-37), porté par un bon deuxième quart-temps et une solidité défensive qui a mis en difficulté l’armada monégasque. Mais la reprise a été brutale : un 11-0 infligé par la Roca Team a fait basculer le match.

« On a eu des sauts de concentration dans ce 3e quart-temps et à la fin cela gâche le plaisir de la salle ».

Si les Manceaux ont su rester au contact, ils n’ont jamais réussi à reprendre les commandes. Mike James, en maître du jeu, a su sanctionner chaque erreur tandis que Matthew Strazel a apporté une contribution précieuse en sortie de banc. « Avec notre défense, on a réussi à coller au match. Mais on a été un peu moins précis et punis par des joueurs de haut niveau », a expliqué Guillaume Vizade. Le coach du MSB regrette notamment le manque d’intensité au retour des vestiaires : « On a eu des sauts de concentration dans ce 3e quart-temps et à la fin cela gâche le plaisir de la salle ».

🎙️ " Je regrette la qualité de notre 3ème quart-temps qui n’a pas été bonne. " 🗣️ 🔗𝗟𝗲𝘀 𝗿𝗲́𝗮𝗰𝘁𝗶𝗼𝗻𝘀 𝗱'𝗮𝗽𝗿𝗲̀𝘀-𝗺𝗮𝘁𝗰𝗵 : https://t.co/imHRNbQBId pic.twitter.com/MnxX7oilVX — MSB_Officiel 🦁 (@MSB_Officiel) January 27, 2025

Dans le money time, Monaco a fait parler son expérience pour verrouiller la victoire, profitant aussi de possessions mal gérées par les locaux. « Ce match était prenable. On était au niveau de l’événement, mais à force inégale, dans un cadre difficile, il aurait fallu des exploits », a poursuivi Vizade. Un sentiment partagé par TaShawn Thomas, lucide sur la prestation du MSB : « On a bien joué ces dernières semaines mais aujourd’hui, on a affronté une des meilleures équipes d’Europe. Ils marquaient à chaque fois qu’il y avait un écart ».

Malgré la défaite, Le Mans reste solidement ancré dans la première partie du classement et devra rebondir rapidement pour ne pas voir s’éloigner les places du Top 6, synonyme de qualification directe en playoffs et probablement de Coupe d’Europe. Place à la préparation du match de vendredi au Portel désormais.